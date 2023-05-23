السيسي: استضافتنا لاجتماعات بنك التنمية تؤكد حرصنا على تحقيق التنمية الإفريقية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مدينة شرم الشيخ تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن مصر حرصت على استضافة هذه الاجتماعات للمرة الثالثة؛ تأكيدا على بالغ اهتمامها بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في ربوع القارة الإفريقية.

وأشار إلى وجود تحديات متصاعدة ومتشابكة تواجهها دول العالم، موضحا أنّه مع ظهور بوادر التعافي من الآثار لجائحة كورونا، على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخم جارفة.

ويفتتح الرئيس السيسي، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

وتناقش الاجتماعات، قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.

كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.