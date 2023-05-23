توقعات بخفض أسعار الفائدة في المجر اليوم

يتوقع محللون إعلان البنك المركزي المجري، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد ن بدأت المجر تفكيك السياسة النقدية الطارئة تدريجيا والتي أدت إلى دعم العملة المحلية الفرونيت ووقف الارتفاع السريع للتضخم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ستة من تسعة من المحللين الذين استطلعت رأيهم يتوقعون خفض فائدة الليلة الواحدة في المجر اليوم بمقدار نقطة مئوية إلى 17%، مع الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية عند مستوى 13%.

ويعتزم البنك المركزي إعلان قراره بشأن الفائدة في الثانية من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي ثم يعقد مؤتمرا صحفيا بعد الإعلان بساعة ليتم فيه الإعلان عن قرار خفض فائدة الليلة الواحدة.

وذكرت بلومبرج، أن سعر الفائدة في المجر وصل إلى أعلى مستويات الفائدة في دول الاتحاد الأوروبي منذ أكتوبر الماضي لدعم سعر الفرونيت، ومن المحتمل أن يؤدي التراجع عن هذه الفائدة المرتفعة إلى تقليل حدة الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد المجري والتي زادت بشدة احتمالات ركود الاقتصاد خلال الشهور التسعة المتبقية من العام الحالي، في حين تجدد مخاطر عودة الفورنيت إلى التراجع.

وفي حين مازال معدل التضخم في المجر قريبا من أعلى مستوياته منذ بداية القرن الحالي حيث سجل في الشهر الماضي 24%، كشف البنك المركزي عن اعتزامه تخفيف شدة السياسة النقدية عندما خفض الحد الأقصى لنطاق أسعار الفائدة بين البنوك من 25% إلى 20.5%.

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي المجري يوم الثلاثاء الماضي انكماش اقتصاد المجر خلال الربع الأول من العام الحالي لأول مرة منذ حوالي عامين، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وذكر المكتب أن إجمالي الناتج المحلي سجل انكماشا بمعدل 0.9% سنويا خلال الربع الأول وفقا للبيانات غير المعدلة، بعد نموه بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% سنويا.

وسجل إجمالي الناتج المحلي المجري تراجعا لأول مرة منذ الربع الثاني من عام 2021.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات المعدلة انكماش الاقتصاد بمعدل 1.1% خلال الربع الأول مقابل نموه بمعدل 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، سجل الاقتصاد المجري انكماشا بمعدل 0.2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد انكماشه بمعدل 0.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث.