رئيس مجلس الأمن القومي الروسي يجري محادثات مع رئيس لاوس

أجرى نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، محادثات في فينتيان مع رئيس لاوس، الأمين العام للجنة المركزية لحزب الشعب الثوري، ثونجلون سيسوليت.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المحادثات بدأت في إطار ضيق وستستمر بعد ذلك بمشاركة وفود البلدين، مشيرة إلى أنه من المقرر في ختام الاجتماع التوقيع على وثائق مشتركة.

وأوضحت وسائل إعلام أخرى أن المحادثات مع قيادة لاوس ستتركز على قضايا تطوير الحوار السياسي والعلاقات التجارية والاقتصادية والقضايا الدولية والوضع في أوكرانيا.

وكان ميدفيديف قد التقى، في وقت سابق، نائب رئيس وزراء لاوس، وزير الدفاع والأمن العام، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لأول زعيم لحزب الشعب الثوري في لاوس كايسون فومفيهان.

يُذكر أن روسيا تعتبر لاوس شريكا طويل الأمد وموثوقا به في جنوب شرق آسيا.