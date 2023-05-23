محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس وزراء رواندا بمطار شرم الشيخ الدولي

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رئيس وزراء جمهورية رواندا، ووزيرة المالية الراوندية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك على هامش حضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، المقام بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 حتى 26 من مايو الجاري.



كما استقبل المحافظ رئيس وزراء جمهورية بوروندي، بحضور السفير البوروندي لدى جمهورية مصر العربية بمطار شرم الشيخ الدولي.



ويشارك في فعاليات الاجتماعات 4 آلاف مشارك، بينهم بعض رؤساء الدول الأفريقية، ورؤساء الوزراء، ومحافظي البنوك المركزية الأفريقية، ووزراء المالية، وكبار الشخصيات، ورؤساء الوفود والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وكبار المسؤولين والهيئات السيادية، والاقتصادية، والاستثمارية، ورجال البنوك بمصر.



وانطلقت اليوم أولى فعاليات المؤتمر، والذي تضمن ندوة بعنوان "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة" تضمنت الندوة العديد من النقاشات الهامة حول التحديات التي تواجه بنوك التنمية متعددة الأطراف في اعتماد هيكل التمويل المختلط اللازم لدعم انتقال الاقتصادات الناشئة إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وكيفية التغلب على هذه التحديات، بجانب دور هذه البنوك، وكذلك السلطات المحلية في الدول الناشئة في تمويل الاستثمارات واسعة النطاق اللازمة للتحول الأخضر في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة.