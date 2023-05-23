حملات مكثفة في دمياط لمتابعة خطوط سير سيارات الأجرة والالتزام بالتعريفة المحددة

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لمواقف نقل الركاب؛ للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها اليوم، أن إدارتي المتابعة والمواقف، كثفت حملاتهما لمتابعة منظومة نقل الركاب في جميع المواقف، بعدما كشفت الحملات المُنفذة مؤخرًا، عن قيام سائقي سيارتين تعملان بخط السنانية، بزيادة تعريفة الأجرة، وعدم التزام سائقي 12 سيارة بالعمل بخط سير "الأعصر - عزب النهضة"، وكذلك خط سير الترعة الشرقاوية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات، كما تستمر متابعة تلك المنظومة بشكل دوري لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.