جهاز قطر للاستثمار ينشط في سوق القروض الخاصة

انضم جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادي لقطر إلى العديد من شركات الاستثمار المالي العالمية مثل سوفت بنك جروب كورب وبلاك روك في العمل بسوق القروض الخاصة المتنامية والبالغ حجمها 5ر1 تريليون دولار.

وقال منصور المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في إحدى لجان منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة اليوم الثلاثاء إن الجهاز الذي تصل قيمة أصوله إلى 450 مليار دولار "نشط للغاية في سوق الائتمان" خلال العامين الماضيين، وحريص على التوسع في هذا النشاط في ظل معاناة الشركات ذات نموذج الأعمال الجيد من أزمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستوى السيولة النقدية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المحمود القول "من الطبيعي أن تكون مؤسسة مثلنا تتمتع بسيولة نقدية هائلة لديها شهية طويلة الأمد للمخاطر في مثل هذا النوع من الاستثمار.. أرى أن قطاع الائتمان سيكون مكانا مهما لنشر بعض الاستثمارات فيه خلال العام المقبل".

يذكر أن نشاط الإقراض الخاص تزايد خلال السنوات القليلة الماضية، مع انسحاب البنوك الاستثمارية ومستثمرو الديون التقليديون من هذه السوق بسبب المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي.

في الوقت نفسه، ازدهرت سوق الائتمان الخاصة بسبب تزايد صعوبة الاقتراض المصرفي في أعقاب انهيار مصرف سيليكون فالي بنك في الولايات المتحدة وأزمة كريدي سويس جروب في سويسرا.