السعودية: نأمل أن تركز المحادثات السودانية على تفعيل العملية السياسية

أعربت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تركز المحادثات السودانية على تفعيل العملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، وفق بيان للمجلس نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وبحسب البيان، "تناول المجلس جملةً من التقارير حول مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بما فيها تطورات الوضع في السودان".

وفي هذا الصدد عبر عن "ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع بالسودان على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية".

كما أعرب عن "الأمل في أن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية".

ومساء الإثنين، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسط إطلاق نار متقطع وتمركز قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها بعدد من شوارع العاصمة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

والأحد، أعلنت السعودية والولايات المتحدة دخول هدنة جديدة لمدة أسبوع في السودان حيز التنفيذ مساء الإثنين، فضلا عن استمرار محادثات بين ممثلين عن طرفي النزاع في مدينة جدة بالمملكة، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل النزاع بالحوار.

وتعد هذه الهدنة السابعة التي تدخل حيز التنفيذ منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.