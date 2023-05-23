احتفلت النجمة جنات، مع المنتجة آلاء لاشين، بإطلاق أغنيتهم الجديدة التي تحمل أسم «وكأنك سكر»، التي لاقت تفاعلا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، حيث تم إقامة الحفل بإحدى الفنادق الكبري بمنطقة وسط القاهرة.

وحضر الاحتفالية فريق عمل الأغنية الشاعر أحمد عيسى، والملحن مدين، والموزع يحيى يوسف، والمنتجة آلاء لاشين.

من ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «التفاح والفراولة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.