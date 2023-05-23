قال مينا وليم ممثل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن الصناعة تمثل جزءا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد، على رأسها عجز الميزان التجاري.

وأوضح وليم، في كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن مصر تمتلك فرصة حالية لدعم النشاط التصنيعي بعد التغير العالمي الذي حدث في سلاسل الإمداد والتوريد.

وذكر أنه عقب إطلاق المبادرة في أكتوبر 2022، تم استقبال التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعي من خلال زيارات ميدانية للمصانع، في مقدمتها عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وتأخر إصدار التراخيص والمستندات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وارتفاع تكاليف توصيل المرافق إضافة إلى قيود التمويل للشركات الناشئة في القطاع الصناعي، وفرض العديد من رسوم علي المصنعين.

وقال إن المبادرة تجري حاليا مشروعا لتطوير التعليم الفني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وسيتم إطلاق المرحلة الأولى منه بتطوير ٥ مراكز للتعليم الفني و١١ مدرسة.

وأوضح أن المبادر تستهدف توفير نقد اجنبي بقيمة ١٦ مليار دولار، وضخ استثمارات بقيمة ٢ مليار جنيه لتوفير ١٥٠ ألف فرصة عمل بتشجيع توسعات المصانع القائمة أو تأسيس مصانع جديدة.