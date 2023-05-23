مندوب روسيا بالأمم المتحدة: واشنطن والاتحاد الأوروبي يعطلان تصدير الحبوب والأسمدة الروسية

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب لم يبدأ، وأن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعطّلان تصدير الحبوب والأسمدة الروسية .

وقال نيبينزيا - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ، حسبا أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يعلنان أنه لا توجد عقوبات على تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، ويرفضان إعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بانك" الزراعي الروسي بنظام SWIFT".

وأكد أن المشاكل اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات المتعلقة بالشحن والتأمين لم يتم حلها.

وشدد على أن كييف وحلفاءها الغربيين يمنعون تصدير المواد الغذائية والأسمدة، ويلقون باللوم في ذلك على الآخرين.

وأضاف أن روسيا تسعى إلى المساهمة في ضمان الأمن الغذائي الدولي، في المقام الأول للبلدان النامية، والتغلب على الحواجز المفتعلة التي أقامتها الدول الغربية.

وأوضح أن روسيا أحد الموردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية في العالم، وأثبتنا أننا شريك موثوق ولذلك نحن عازمون على الاستمرار.