رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية: نلعب دورنا بشكل جيد في توفير تمويل المناخ بالقارة

قال رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا، إن مدينة شرم الشيخ احتضنت الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، للحفاظ على الاحترار العالمي بدرجة 1.5 درجة مئوية، كما تم اتخاذ القرار التاريخي بشأن الخسائر والأضرار المنبثقة عن التغيرات المناخية، وأصبح الأمن المائي قضية وطنية، وأطلقت مصر مبادرة الارتباط المتواجد بين الماء والغذاء والطاقة، وهي محاولة لتعبئة 1.4 مليار دولار من أجل الاهتمام بمعالجة آثار التغيرات المناخية بقيادة بنك التنمية الإفريقي.

وأضاف أديسينا: "أننا تجاوزنا هذا الهدف، ونجحنا مع شركائنا في تعبئة 2.2 مليار دولار في مسار التنمية".

واستعرض أضرار التغيرات المناخية عبر القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن العثور على الموارد المالية لمعالجة التغيرات المناخية صار أمرا عسيرا بشكل مضطرد، بالنسبة لبلدات إفريقية تعاني من التغيرات المناخية والمديونية والتضخم الناجم عن مزيج من الصراعات الجيوسياسية العالمية والاتجاهات المرتبطة بالتضخم.

وأوضح أن الاحتياجات لتمويل المناخ في إفريقيا تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030، لافتا إلى أن تمويل هذه المبادرات المناخية لا تنبثق بشكل انسيابي في المستوى المنشود.

وتطرق إلى أن بنك التنمية الإفريقي يلعب دوره بشكل جيد وإيجابي، قائلا: "حيث تجاوزنا التزاماتنا بتوفير 40% من إجمالي تمويلنا للمبادرات المناخية لتصل إلى 45% في عام 2022، والتزمنا بنسبة 63% من إجمالي تمويل المبادرات المناخية في التكيف والتخفيف، تجاوزا للهدف العالمي البالغ 50%، وحصلنا بذلك على إشادة البنك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة في الجمعية العامة".

وتابع: "أننا قمنا أيضا بإطلاق برنامج تسريع التكيف على مستوى إفريقيا مع تعبئة 25 مليار دولار، من أجل ضمان التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية".