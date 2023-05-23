الفنان الروسي جورجي كوراسوف: غادة والي لم تحسن استغلال لوحاتي

قال الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إنه لم يتوقع الصدى الكبير الذي حظي به موضوع الاتهامات التي وجهها إلى المصممة غادة والي، بشأن سرقة مجموعة من أعماله.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه علم بسرقة أعماله بعدما أرسل له مجموعة من المصريين المهتمين بأعماله، صورًا لرسومات محطة مترو أنفاق كلية البنات وإحدى شركات المشروبات الغازية في مصر.



وأكمل: «ليس لدي أي معارف في مصر للأسف، ولكن الآن بعد مرور تلك السنة أصبح لدي العديد من المعارف، أحاول الرد عليهم وأصبحوا أصدقائي، لدي قاعدة كبيرة من المعارف الآن في مصر».



وأشار إلى إساءة استخدام اللوحات الخاصة به، معقبًا: «هناك بعض الشخص الذين يشكون في الأمر وأرد عليهم وأفسر لهم أنني فنان لدي رسومات بالفعل والاستوديو الخاص بي».



واستطرد: «لو أديت أغنية أمريكية مشهورة بشكل سيء للغاية، وقلت إنني صاحب تلك الأغنية، سيقولون كيف تنسب تلك الأغنية لك هذا ليس الصوت والأداء الأصليين، فهل من المعقول أن أقول إن الموسيقى واحدة وحدث توارد خواطر؟».



وتابع: «هذا ما حدث مع غادة والي، هي لم تحسن استغلال لوحاتي لكنها نقلتها على الكمبيوتر ووضعت مجموعة من العناصر وغيرت بعض الألوان، لكن الأمر لا يعني أن العمل منسوب إليها».