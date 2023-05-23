رئيس إيران قبل مغادرته إلى أندونيسيا: سيتم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في عدة مجالات

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الاثنين، أن إيران وإندونيسيا تعارضان النزعات أحادية الجانب ويرحبان بالسلام المستدام في المنطقة، وذلك قبيل مغادرته إلى جاكرتا؛ في زيارة رسمية يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي زيارة رئيسي الحالية إلى جاكرتا، بدعوة رسمية من جانب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حسبما أفادت وكالة أنباء مهرالإيرانية.

وفي تصريح للصحافيين في مطار مهرآباد الدولي في طهران، قبيل مغادرته مساء اليوم، قال الرئيس الإيراني إن "العلاقات بين طهران وجاكرتا، مثيرة للاهتمام رغم أنها لم ترق الى المستوى المطلوب؛ مؤكدا على ضرورة الارتقاء بهذه الأواصر".

وأضاف "سيتم في هذه الزيارة توقيع مذكرات تفاهم حول التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والصحي بين البلدين؛ مؤكدا على أن إيران وإندونيسيا ترحبان بإحلال السلام المستديم في المنطقة".

وتابع بالقول إن "إندونيسيا بلد هام في منطقة جنوب شرق آسيا، وتحظى بمكانة أساسية في المعادلات الإقليمية والدولية"؛ وهي من الدول الأعضاء في "رابطة دول جنوب شرق آسيا" (آسيان)، و"حركة عدم الانحياز"، و"مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"، و"منظمة التعاون الإسلامي".

واستطرد: "طهران وجاكرتا لديهما مواقف مشتركة حيال القضايا الاقليمية والدولية، وكلاهما يعارضان النزعات أحادية الجانب ويرحبان بالسلام المستدام في المنطقة".

وخلص الرئيس الإيراني إلى القول: إن "الزيارة الحالية تشكل منعطفا في الجهود الهادفة الى توسيع العلاقات بين طهران وجاكرتا والشعبين الإيراني والإندونيسي؛ والحكومة الإيرانية تولى اهتماما كثيرا إلى تعزيز العلاقات مع الدول المسلمة بما في ذلك إندونيسيا ذات التعداد السكاني الكبير الذي يضفي إليها ثقلا خاصا في هذه السياسة".