رئيس المفوضية الأفريقية: قارتنا تحتاج تمويلا من أجل التنمية

أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ تعد فرصة سانحة لتمويل التغير المناخي لتيسير نحو التحول الأخضر في القارة الأفريقية، مؤكدا حاجة إفريقيا إلى تمويل من أجل التنمية.

وقال فقيه، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية المنعقد في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "جدول أعمال الاجتماعات السنوية المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ تتركز على موضوعات ذات أهمية قصوى وهي المشاكل التي تعيق التنمية في القارة الأفريقية والتي من ضمنها مواجهة أثار التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، واصفا أثار التغير المناخي على القارة الأفريقية بـ"المضمرة".

وأعرب فقيه عن رغبته الشديدة في ألا تكون اجتماعات بنك التنمية الإفريقي حول التمويل المؤجل دائما لإفريقيا، مؤكدا ضرورة أن تكون القاعدة الثابتة هي الشراكة المربحة للجميع.

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى أن ضرورة النظر لواقع الاحتياجات بطريقة شاملة على المدى المتوسط وكذلك الطويل، مشددا على ضرورة توحيد جهود العمل الجماعي لجذب استثمارات رأس المال الخارجي.