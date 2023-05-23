تقرير أممي: أنماط الطقس القاسية تسبب أكثر من 4 تريليونات دولار من الخسائر في 50 عاما

• تسببت في وفاة مليوني شخص أغلبهم في آسيا وأفريقيا بسبب الجفاف والفيضانات

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير أمس، إن أكثر من مليوني حالة وفاة، و4.3 تريليون دولار من الخسائر الاقتصادية، تمثل فاتورة الظواهر المناخية المتطرفة والمشحونة بالاحترار العالمي من صنع الإنسان على مدى نصف قرن، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأضافت المنظمة أن الأخطار المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه تسببت بوقوع ما يقرب من 12 ألف كارثة بين عامي 1970 و2021.

وكانت البلدان النامية الأكثر تضررا، حيث تكبدت 90% من الوفيات و60% من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية وأنماط الطقس القاسية، مشيرة إلى أن أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية تعاني من تكلفة عالية و"غير متناسبة" بالنسبة لحجم اقتصاداتها.

وفي هذا السياق، صرح الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، قائلاً: "تتحمل المجتمعات الأكثر ضعفاً للأسف وطأة المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه".

أكدت المنظمة أن الكوارث العديدة التي عصفت بأقل البلدان نمواً على مدى نصف القرن الماضي قد تسببت في خسائر اقتصادية تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، كان لواحدة من كل خمس كوارث تأثير "يعادل أكثر من 5%" من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قضت بعض الكوارث على الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بالكامل.

وشهدت آسيا أعلى حصيلة للوفيات بسبب الظروف المناخية القاسية والظواهر المتعلقة بالمياه على مدار الخمسين عاماً الماضية مع ما يقرب من مليون حالة وفاة - أكثر من نصفها في بنغلاديش وحدها.

أما في أفريقيا، فقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن حالات الجفاف تسببت بحوالي 95% من عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المناخية البالغ عددها 733,585 حالة وفاة.

إلا أن المنظمة شددت على أن الإنذارات المبكرة المحسنة والإدارة المنسقة للكوارث ساعدت في التخفيف من الآثار الفتاكة للكوارث، وأكد تالاس إن هذه الإنذارات "تنقذ الأرواح".

وقالت الوكالة الأممية إن الوفيات المسجلة لعامي 2020 و2021 كانت أقل من متوسط العقد السابق.

واستشهد تالاس بإعصار موكا الذي تسبب في دمار واسع الأسبوع الماضي في المناطق الساحلية بميانمار وبنغلاديش وضرب "أفقر الفقراء"، مشيرا إلى أن كوارث مماثلة في الماضي تسببت في "مقتل عشرات وحتى مئات الآلاف" في كلا البلدين.

وأضاف: "بفضل الإنذارات المبكرة وإدارة الكوارث، أصبحت معدلات الوفيات الكارثية هذه من الماضي".

كانت المنظمة قد أظهرت في السابق أن إنذاراً قبل 24 ساعة فقط من خطر مناخي وشيك يمكن أن يخفض الأضرار بنسبة 30%، واصفة التحذيرات المبكرة بأنها "أمر سهل المنال" للتكيف مع تغير المناخ بسبب عائدها على الاستثمار المقدر بعشرة أضعاف.

أصدرت المنظمة نتائجها الجديدة بشأن التكلفة البشرية والاقتصادية للكوارث الناجمة عن الظواهر المناخية فيما تفتتح المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جنيف. وسيركز المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات على تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للإنذارات المبكرة للجميع.

وتهدف المبادرة إلى ضمان وصول خدمات الإنذار المبكر إلى جميع الناس حول العالم بحلول نهاية عام 2027. وقد أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ (COP27) في نوفمبر من العام الماضي.

وفي الوقت الحالي، لا تغطي أنظمة الإنذار المبكر سوى نصف دول العالم، فيما تتخلف الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً عن الركب.

وكان الأمين العام قد جمع رؤساء الوكالات الأممية والشركاء في مارس الماضي لتسريع تنفيذ مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع.

وتم تحديد المجموعة الأولى لبدء تنفيذ المبادرة عام 2023، والتي تضم 30 دولة معرضة للخطر بشكل خاص - نصفها تقريباً في أفريقيا.