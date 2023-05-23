رفع 930 طن قمامة ومخلفات صلبة في الدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مواصلة الحملات المكبرة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبة على ترعة قرية ميت الصارم بنطاق مركز المنصورة وبالمنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد المحافظ، رفع 930 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير ونواتج تقليم وتهذيب الأشجار بجميع المناطق التي شملتها الحملات.

وكشف عن زراعة 300 شجرة مثمرة و500 متر نجيل طبيعي، اليوم الثلاثاء، بأنحاء المنطقة الصناعية في جمصة.

وأوضح أن الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة، ونواتج تطهير بالطريق العمومي على ترعة قرية ميت الصارم نطاق مركز المنصورة، تستمر على مدار أسبوع، ضمن الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحملة المكبرة بالمنطقة الصناعية في جمصة مستمرة حتى الانتهاء من أعمال التشجير والتجميل بعد إتمام أعمال رفع تراكمات المخلفات الصلبة بأنحاء المنطقة، بإشراف ومتابعة جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وبين أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى جهده بتعاون وتنسيق كامل؛ لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.