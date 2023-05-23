كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن رفض منتجي الألبان؛ دعوة الاتحاد بشأن تخفيض الأسعار، واستبدال عروض المنتجات بالأسعار القطعية، قائلا: «المنتج صاحب القرار، اقترحنا تخفيض الأسعار والمنتجين رفضوا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين: «السوق يعاني من الركود، زي ما الأسعار ارتفعت والناس تحملت الارتفاع، حاليًا عندنا وفرة وفائض من منتجات الألبان والجبن، ولازم الأسعار تنخفض لتحريك السوق».

من جانبها حثت الإعلامية عزة مصطفى؛ المواطنين على عدم الاستجابة للعروض إلى حين انخفاض الأسعار المبالغ فيها، قائلة: «غصب عنهم هيخفضوا الأسعار، عروض الموضة مبقتش تنفع مع الناس، الناس خلاص مبقتش عايزة».

ولفت إلى استغلال المنتجين أوقات الأزمات لرفع الأسعار، في ذات الوقت يرفضون عودة الأسعار إلى طبيعتها عقب استقرار السوق، قائلا: «يحبوا يرفعوا الأسعار وفي الانخفاض يختفوا؛ ليحافظوا على مكاسبهم»، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض عدد من المواد الغذائية في السوق مثل الأرز والقمح.