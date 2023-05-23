حزب المحافظيين يطالب بفصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وإعادة فتح مناجم الفوسفات

قال عيد نور محمود ممثل حزب المحافظين، إن قطاع الثورة المعدنية يعاني من الاهمال على مدار السنوات الماضية، حتى أن مناجم الفوسفات التى كانت توفر فرص عمل لعديد من أهالي المنطقة الجنوبية خاصة مدينة القصير أغلقت تماما وسرح العاملين بها بعد رحيل الشريك الإيطالي، مطالبا بإعادة فتح تلك المناجم مرة أخرى.



وأضاف عيد في جلسة أسباب تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري ضمن المحور الاقتصادي على هامش جلسات الحوار الوطني، أن مصر تمتلك العديد من الثروات المعدنية ولكن غير مستغلة، حيث إن من أصل 270 موقعا معرف لتواجد خام الذهب لا يوجد إلا موقع واحد يتم الإنتاج به منجم السكري بمتوسط إيرادات 3 مليارات جنيه سنويا.



وطالب ممثل حزب المحافظين، بتنمية قطاع الثروة المعدنية والذي لن يتحقق إلا بفصل جهاز الثروة المعدنية عن وزارة البترول وإنشاء وزارة مستقله لها.