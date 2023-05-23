ضبط متهمين بحوزتهما 50 كيلو بانجو في أسيوط

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تمكنت مباحث الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بقرية بني محمد دائرة مركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وكانت معلومات وردت إلى العميد محمد الضبع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، تفيد قيام "ر. ن"، 42 عاما، وصديقه "هـ.ش.ب"، 36 عاما، من قرية بني محمد، بالاتجار في المخدرات ومزاولة نشاطهما بمركزي أبنوب والفتح.

وبعرض المعلومات، على اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، أمر بالتنسيق مع اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية؛ لضبط المتهمين.

وشكلت قوة من ضباط مباحث المخدرات، ضمت الرائدين أحمد مفتاح وهشام النمر، برئاسة العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، ومعاونيه.

وعقب تحديد مكان المطلوبين، وداهمت القوة المكان، وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهما 50 كيلو بانجو ومبلغ مالي وسلاح أبيض "خنجر"، ودراجة نارية دون لوحات، وتوكتوك دون لوحات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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