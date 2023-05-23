كوريا الجنوبية: بيونج يانج قد تطلق قمرا صناعيا للتجسس في المستقبل القريب‏

قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي جو تيه-يونج، اليوم الثلاثاء، إن "كوريا الشمالية قد تطلق أول قمر صناعي للإستطلاع العسكري في المستقبل القريب، مع تزايد التكهنات بشأن توقيت الإطلاق"، وحذر من أن كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أشد إذا مضت قدما.

وأضاف يونج -في تصريح أوردته وكالة الانباء الكورية الجنوبية- "أعلن رئيس لجنة شئون الدولة في كوريا الشمالية كيم جونغ-أون أن ذلك سيأتي بحلول نهاية أبريل، لكنه لا يفي بوعده، مشيرا إلى العديد من المشاكل المحتملة".

وتابع "من المحتمل أن يتم الإطلاق في المستقبل القريب، وإذا حدث هذا ستكون هناك جهود من جانبنا وسيؤدي ذلك إلى تعميق العزلة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن كيم زار اللجنة التحضيرية لإطلاق القمر الصناعي الأسبوع الماضي، ووافق على خطة العمل المستقبلية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ما يشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكا.

وأضاف أن سول ستتعامل مع ذلك بالضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية مع فرض عقوبات إضافية قائمة بذاتها بالتنسيق مع الدول ذات التفكير المماثل.

وقال "المهم هو توضيح أنه سواء أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للإستطلاع أو أجرت تجربة نووية، فإنها لن تكون قادرة بعد الآن على زيادة وجودها في المجتمع الدولي أو الحصول على أي فوائد اقتصادية عملية".