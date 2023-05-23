قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنكي العربي وقناة السويس، إن أذون الخزانة؛ تعد أداة من أدوات الدين العام للاقتراض؛ بهدف تمويل سد عجز الموازنة، فضلا عن كونها أحد الوسائل الادخارية للأفراد والمؤسسات مثل البنوك والمستثمرين الأجانب.

وأعلن البنك المركزي الأحد؛ عن طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على أجلين مدة 3 أشهر و9 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن استحقاقات أذون الخزانة تمتد من «12:3» شهر، مشيرا إلى أن مدتها لا تتخطى العام.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في الاستثمار بأذون الخزانة؛ التوجه إلى البنك المركزي؛ يوم الأحد لحضور الاكتتاب في أذون ذات المدة 3 أشهر أو 9 أشهر، أو الخميس لاكتتاب ذات الـ 6 أشهر و12 شهر، وذلك قبل الساعة العاشرة صباحا، مؤكدا أنها لا تحتوي على أية نسب من المخاطر، بشأن التخلف عن السداد؛ نظرا لضمانها من وزارة المالية.

وأضاف أن أذون الخزانة تتميز؛ بالأجل القصير على نقيض الشهادات، معقبا: «لو أن المواطن يحتاج الأموال بعد 3 شهور؛ الأفضل الاستثمار في أذن 3 أشهر؛ لأن أقل مدة شهادة تبلغ سنة»، مشيرا إلى عقد البنك المركزي مناقصة لاختيار معدلات الفائدة الأقل، موضحا: «لو أنا كمستثمر طلبت الحصول على فائدة 19 %، ومستثمر آخر طلب 18.75 %؛ البنك هيختار الأقل».

ونوه أن فائدة أذون الخزانة؛ هي فائدة مقدمة يحصل عليها المستثمر فور الاكتتاب، وليست ذات عائد دوري قياسًا بالشهادات، لافتا إلى إمكانية إعادة استثمار الفائدة المقدمة في صور أخرى.

وتراوحت فائدة أذون الخزانة في آخر طرح للبنك المركزي الخميس الماضي من 18 % لعائد عام وحتي23.7 % فيما تراوحت قيمة الفائدة لعائد 6 أشهر من 22.3 % وحتى 23.7 %.