نشطاء المناخ يتظاهرون أمام مجلس الشيوخ الإيطالي

تظاهر نشطاء المناخ أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، حيث سكب نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" الطين والأوحال فوق بعضهم البعض أمام مدخل المجلس في روما اليوم الثلاثاء.

وصاحت امرأة "هذا الطين من إيميليا" لتجذب الانتباه إلى الفيضانات التي وقعت مؤخرا في إقليم إيميليا رومانيا بشمالى إيطاليا، وأرجعت السلطات السبب فيها إلى تغير المناخ.

ولا يزال إقليم "إيميليا رومانيا" يتعامل مع فيضانات شديدة، بينما يكافح آلاف السكان والمساعدون في مواجهة الطين والوحل اللذين جرفتهما المياه إلى منازلهم.

وتم توجيه الاحتجاجات ضد رئيس مجلس الشيوخ إجنازيو لا روسا. وكان السياسي الذي ينتمي إلى حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف قد قال مؤخرا إنه يتعين على النشطاء الذهاب إلى المناطق التي تعرضت لفيضانات والمساعدة في عمليات التنظيف بدلا من الاحتجاج.

وقالت جماعة الجيل الأخير في بيان إن هذه "محاولة دعائية لإلقاء اللوم على الذي يطالبون بسياسات جادة لكي لا تحدث تلك المآسي مجددا".