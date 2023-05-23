قالت هدى جلال، مؤسسة اتحاد المستثمرات العرب، إننا مررنا بأزمات كثيرة جدا، موضحة أن البعض يعتبر المستثمر مغتصب البلد.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، أننا كنت نحلم بـ100 مليار دولار استثمارات، لذلك يجب أن ندعم المستثمرين.

وأكدت جلال أن خلق التكتلات يخلق قطاع استثماري جيد، مشيرة إلى أن التكتل العربي نجحت فيه مصر ونتج عنه الكثير من البروتوكولات في البتروكيماويات وغيرها.

وأكدت أن السياحة قادرة على التنمية، وإن تمكنا من جذب الاستثمارات في هذا القطاع، سيكون هناك تنمية حقيقية، ومبادرة علشانك يا بلدي، تعمل على تدريب العاملين في هيئات الدولة وأجهزة الدولة في طريقة التعامل والتواصل مع المستثمر.