رئيس التنمية الصناعية: مصر تستعيد وضعها في قطاع الصناعة

أكد المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الصناعة تحتاج خطة طويلة الأمد للنهوض بها، وهي تختلف عن النهوض بالتجارة.

وقال عبدالكريم - خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة "الحياة" - إن مصر تستعيد وضعها في قطاع الصناعة وقبل ذلك كان ينقصنا البنية التحتية للصناعة ولكن أنهينا بنية تحتية ممكنة للصناعة.

وأشار إلى أن أهم مؤشر على تطور الصناعة هو زيادة الصادرات من خلال توطين الصناعة المحلية، دون الاكتفاء بالاستيراد من الدول الكبرى.

وأوضح أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة للتنمية الصناعية في مصر مثل الملابس والمنسوجات وقطاع الصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الهندسية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبرى في العديد من الصناعات، مبينا أن مصر تشهد تركيزا كبيرا على قطاع الصناعة.

وقال إن هناك مساعي لزيادة تنافسية المنتج المصري بين المنتجات الصناعية في الخارج، والقدرة على اختراق الأسواق الخارجية.