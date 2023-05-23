كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تعرض السوق الموازي في مصر، والمواطنين من حائزي الدولار إلى خسائر فادحة، على خلفية تثبيت البنك المركزي الخميس الماضي لأسعار الفائدة، معقبا: «الناس كانت منتظرة تعويم.. والبنك المركزي طلع شاطر وثبت سعر الفائدة».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين: «هناك بيوت كثيرة في مصر مليانة أكوام الأكوام من الدولارات، أصحابها كانوا على أمل أن يحدث تخفيض جديد للجنيه يوم الخميس، وقالوا الدولار الدولار طالع طالع، وفوجئوا بالضربة من البنك المركزي».

ولفت إلى تعرض حائزي الدولار والسوق الموازية إلى خسائر تراوحت بين 5.5 إلى 7 جنيهات، إثر انهيار قيمة الدولار في السوق الموازية إلى 37 جنيه بعد أن تخطى 43 خلال الآونة الأخيرة، حسب قوله.

واستطرد ساخرًا: «كانوا منتظرين يكسبوا؛ قاموا خسروا، والأيام الجاية هناك خسائر أكثر»، مشيدا من جانبه بالتنسيق والتعاون المثمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن القرارات الاقتصادية الأخيرة، باعتبارهما طرفي المعادلة للسياسة المالية النقدية للدولة.

وكشف عن استقبال مصر عدد 1.4 مليون سائح للمرة الأولى في تاريخ مصر خلال أبريل المنصرم، معقبا: «هناك إيرادات ودخل من العملة الصعبة قادم من السياحة تصل إلى 15 مليار دولار، وأطروحات الشهر المقبل تعادل 2 مليار دولار، لمن كانوا يراهنون على صعود الدولار إلى 40 و 50 جنيه».

ورد على بعض الأخبار المتداولة بشأن طباعة الحكومة المصرية لعملة ورقية ذات فئة أعلى، قائلا: «السعودية والإمارات عندهم ورقة بفئة 500 درهم وريال؛ هل هذا معناه أن اقتصادهم ضعيف».