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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة شهيد فلسطيني في رام الله

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:09 ص
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة "نعلين"، شمال غرب رام الله، بوسط الضفة الغربية.

ويقع منزل ذوي الشهيد الخواجا في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته نحو 120 مترا مربعا، ويأوي خمسة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت نعلين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.
وأجبر جنود الاحتلال ذوي الشهيد الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت في عدة أحياء من البلدة، خاصة الحي الشرقي، واطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.

واستشهد الخواجا في التاسع من مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، ومازالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

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