نائبة تطالب بتحديد جلسة استماع لملف بيع «الشعرية سريعة التحضير»

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحديد جلسة استماع خاصة بملف بيع «الشعرية سريعة التحضير» قبل انتهاء الفصل التشريعي؛ لأنه أوشك على الانتهاء في أواخر شهر 6.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على فضائية «ETC»، أن القلق والخوف من وجود منافذ لبيع الشعرية سريعة التحضير بجانب مدارس الطلاب في جميع المراحل، محذرة من بيعها لأنها غير صحية نهائيًا.

ووجهت نصائح للأهالي بعدم الاستسهال وشراء تلك الشعرية للأطفال كوجبة سريعة، لافتة إلى ضرورة الرقابة على الأطفال بعدم جلب الشعرية سريعة التحضير، لشدة خطورتها على أجهزة الجسم؛ بسبب احتوائها على مواد حافظة بشكل غير منظم.

ونصحت، بعدم جلب وشراء الأطعمة سريعة التحضير عموما، مشددة على ضرورة وجود رقابة على المحال التي تقدم الأطعمة الجاهزة؛ حفاظا على صحة الأطفال وجميع الأعمار عموما.

وشددت على أهمية تعزيز دور الرقابة؛ لضمان عدم بيع المأكولات الممنوعة داخل المدارس الحكومية والتجريبية، حفاظا على صحة الأطفال.