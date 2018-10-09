صور - معين الشعباني يقود مرانه الأول مع الترجي التونسي

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قاد المدرب معين الشعباني، تدريبات فريق الترجي التونسي مساء الإثنين، وذلك بعد رحيله عن القيادة الفنية لنادي سيراميكا كليوباترا.

وكان نادي الترجي التونسي قد أعلن في وقت سابق، تعيين معين الشعباني مدربا للفريق، خلفًا لـ نبيل معلول الذي استقال بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لـ نادي الترجي التونسي عبر «فيسبوك»، صور من المران الأول للفريق تحت قيادة الشعباني، معلقا عليه: «كرة القدم : أول حصة تمارين بقيادة المدرب معين الشعباني و مجدي تراوي».

وفي سياق متصل، قررت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تعيين حلمي طولان مدربا للفريق، خلفا للتونسي معين الشعباني.