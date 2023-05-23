قالت الفنانة عارفة عبد الرسول، إنها أخذت قرار الانتقال من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، بعد شعورها بتأدية رسالتها كأم وزوجة، موضحة أنه لم يكن قرارًا سهلًا وانتقلت وهي في سن الـ 52.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، : «أنا وجوزي موظفين في الحكومة في وزارة الثقافة، وكنا بنعمل مسرحيتين في السنة وبنزق لكن الحياة كانت ماشية، فكان صعب أجي القاهرة والبيت محتاج أي مصاريف».

وأضافت أن فرقة الورشة عرضت عليها المجيئ إلى القاهرة وأنها ستحصل على راتب شهري، إلى جانب مساعدة صديقتها في إيجاد سكن لها، موضحة أنها تعيش في القاهرة منذ 17 سنة.

وذكرت أن لديها ولد ويعمل مهندس كمبيوتر، وابنة تعمل مدرسة موسيقى، لافتة إلى أن لديها خمس أحفاد.

وعن تجربة الحكي على خشبة المسرح، قالت إنه نوع من أنواع الفن، وأنها شخصية متكلمة بطبيعتها، وقامت بعمل كاستنيج أمام مُؤسسة فرقة الورشة، وروت لها حكايات من سوق الحضرة لمدة ساعة ونصف، لافتة إلى أنها أُعجبت بأدائها وشاركت في حفل بمكتبة الإسكندرية.

وأكدت أن زوجها الذي يعمل مخرج هو صاحب اقتراح اسم عرض «حكايات بنت البقال»، وقدمته في ألمانيا وفرنسا والأردن والجزائر وفلسطين، وكانت تعتبره بمثابة انطلاقة في الفن.

وأردفت: «لما بدرب حكي بشوف كل واحد فينا حياته تطلع 100 سيناريو ومش محتاجين ناخد حاجة من بره».

وشاركت الفنانة عارفة عبد الرسول، في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل الأجهر، ومسلسل بابا المجال، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل بالطو الذي عُرض على منصة «واتش إت»، في شهر فبراير الماضي.