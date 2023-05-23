محتج آخر في إيران يواجه حكما بالإعدام

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ذكرت صحيفة "شرق" اليوم الثلاثاء، أن محتجا آخر في إيران يواجه حكم الإعدام بعدما أيدت المحكمة العليا بالبلاد قانونا بموجب الولاية القضائية الإسلامية بعد استئناف استمر لشهور.

ويسمح القانون بصدور حكم يمكن من خلاله أن تطلب أسرة شخص تم قتله القصاص.

وتتهم السلطة القضائية مصفف شعر يدعى محمد جوبادلو 23 عاما، بالمسئولية عن قتل شرطي خلال احتجاجات على مستوى البلاد في الخريف الماضي.

وكانت إيران قد شهدت احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب وفاة امرأة كردية إيرانية، تدعى مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد احتجازها في مركز للشرطة، عقب القبض عليها لمخالفتها قواعد الزي الإسلامي.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن جوبالدو متهم بدهس شرطي.

وتم القبض عليه في طهران بعد مدة قصيرة من الاحتجاجات التي نشبت في سبتمبر الماضي، وطالبت والدته بإلغاء حكم الإعدام.

ونفذت السلط القضائية الإيرانية يوم الجمعة الماضي حكم الإعدام بحق ثلاثة محتجين آخرين، ليرتفع عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمظاهرات المناهضة لحكومة إلى سبع.