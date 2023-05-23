صندوق النقد: إستونيا تحتاج إلى سياسة مالية غير توسعية لكبح التضخم

قال صندوق النقد الدولي في بيان إن إستونيا تحتاج إلى تبني سياسة مالية أكثر حيادية، أو توسعية بدرجة طفيفة خلال العام الحالي لكبح جماح التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الصندوق القول إن تبني سياسة نقدية توسعية تعتمد على زيادة الإنفاق العام خلال العام الحالي قد تعزز النمو الاقتصادي على المدى القريب، لكنها أيضا ستجعل التضخم في إستونيا أعلى من متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو.

في الوقت نفسه، من المحتمل أن يضغط التضخم المرتفع على الأجور، وهو ما سيؤدي، إلى جانب تراجع معدل نمو الإنتاجية في إستونيا، إلى تآكل القدرة التنافسية للبلاد بمرور الوقت.

وقال الصندوق إن تبني مزيج من السياسات المالية التي تدعم الاستقرار المالي والإصلاحات الهيكلية لمعالجة النقص في سوق العمل مع زيادة إنتاجية العمالية ودعم التحول الرقمي واستخدام الطاقة النظيفة، سيساعد إستونيا في تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل.