أعلى نادي الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي لمرتضى منصور،يوم الخميس المقبل الموافق 25 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، على أن يسبقه اجتماع مهم لمجلس إدارة الزمالك، لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في أبريل الماضي تنفيذ حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بزوال صفته واعتبار منصب الرئيس شاغرا، مع إلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخاب رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية.