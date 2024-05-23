ملك البحرين يدعو روسيا لدعم مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، روسيا إلى دعم المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، الذي أقرته القمة العربية الأخيرة في عاصمة بلاده المنامة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين، للعاهل البحريني الذي أعرب كذلك عن تطلع بلاده إلى "تحسين علاقاتها مع إيران"، معتبرا أنه "لا يوجد سبب لتأجيل عودة العلاقات بين البلدين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".

وقال الملك حمد، خلال اللقاء، إن من "أهم أهداف زيارته إلى روسيا هي إطلاع الرئيس بوتين على نتائج القمة العربية" التي استضافتها البحرين في 16 مايو الجاري، موضحا أن المشاركين في هذه القمة "يثمنون تعاطف روسيا مع القضايا العربية العادلة".

وحول اتفاق القادة المشاركين في القمة العربية على عقد مؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط، أشار العاهل البحريني إلى أن "روسيا هي أول دولة يتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، نظرًا لأهمية دورها على الساحة الدولية"، معربًا عن أمله بأن "يتحقق (انعقاد) هذا المؤتمر في البحرين".

وبحث ملك البحرين خلال اللقاء مع بوتين، أيضًا، الأوضاع في قطاع غزة، إذ قال إن "غزة هي إحدى النقاط المؤلمة، والجميع يأمل أن تتوقف هذه الحرب (الإسرائيلية) في أقرب وقت، حفاظًا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرا".

وذكرت الوكالة البحرينية في هذا الخصوص أن الزعيمين "أكدا ضرورة التهدئة ووقف التصعيد (في غزة)، ودفع مسار العمل الدبلوماسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".