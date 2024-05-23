مشاركة 144شركة محلية وعالمية و13 جامعة وهيئة في ملتقى الجامعة الألمانية

نظم مكتب التدريب والتوظيف SCAD OFFICE بالجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الثامن عشر على التوالي فعاليات أعمال ملتقى التدريب والتوظيف السنوى الذي استمر على مدار يومين من بداية هذا الأسبوع من شهر مايو الحالي 2024، والذي يأتي طبقاً لمنظومة الجامعة نحو دعم وتنمية قدرات الطلاب والخريجين، وخلق فرص تدريببة وتوظيفية لهم، وتعريفهم بالإمكانات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل للمنافسة بفاعلية، مما أسهم في إيجاد قاعدة عريضة من الشركات والهيئات والمؤسسات والجامعات التي تشارك في الملتقى.

وبلغ عددها هذا العام 13 جامعة و هيئة المانية من بينها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD - جامعة أولم – جامعة شتوتجارت ، بجانب 144 شركة محلية وعالمية تغطي كافة التخصصات في قطاعات الهندسة - البنوك – الأتصالات – الأغذية و المشروبات – مستحضرات التجميل – الرعاية الصحية – العقارات - البرمجيات و تكنولوجيا المعلومات – الصناعات الدوائية – المحاماة والاستشارات القانونية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الرسمية مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقال الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أثناء جولته داخل الملتقى بحضور الدكتور إيهاب كامل أبو خير نائب رئيس الجامعة للشئون الطلاب، إن الهدف من تنظيمه سنوياً هو خلق تلاحم بين طلاب وخريجي الجامعة وأصحاب الشركات ما يؤمن لهما فرص العمل والتدريب ويتيح للجامعة التعرف على أحدث الأتجاهات في أسواق العمل لمواكبة التغيرات المتواصلة به.

ولفت إلى أن ما شاهده اليوم من الكم الهائل من عدد االشركات و الهيئات المشاركة والتي تعج بخريجى الجامعة الألمانية بالقاهرة يعكس مدى كفاءة وقوة طلاب وخريجي الجامعة وجاهزيتهم للعمل بتلك الشركات مباشرة وهو ما يشير إلى المجهود الذي تبذله الجامعة في إعداد الطالب القادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والدولية المزود بالعديد من الصفات الفاعلة بجانب تبنيها استراتيجات التميز في التعليم ، ومتابعتها بنظارة ميكروسكوبية دقيقة متغيرات الأسواق المحلية والعالمية لكى تتوازن رؤيتها وبرامجها الاكاديمية طبقاَ لمتطلباته.

ويعد ملتقى التدريب والتوظيف السنوى الذي تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة هو ملتقى التوظيف الأكبر فى مصر وأفريقيا و الشرق الأوسط.