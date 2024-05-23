 بوتين يجري محادثات مع ملك البحرين - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 9:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بوتين يجري محادثات مع ملك البحرين

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 9:30 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 9:30 ص

من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن الجانبين يعتزمان مناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون الروسي البحريني في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والشؤون الإنسانية، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الخدمة الصحفية، أن الجانبين سيناقشان القضايا ذات الصلة على جدول الأعمال العالمي، ومنها الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن البحرين تتولى حاليا رئاسة جامعة الدول العربية.

وقالت الخدمة الصحفية، إن الجانبين يعتزمان التوقيع على وثائق مشتركة بعد المحادثات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك