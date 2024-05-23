بوتين يجري محادثات مع ملك البحرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين، إن الجانبين يعتزمان مناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون الروسي البحريني في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والشؤون الإنسانية، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الخدمة الصحفية، أن الجانبين سيناقشان القضايا ذات الصلة على جدول الأعمال العالمي، ومنها الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن البحرين تتولى حاليا رئاسة جامعة الدول العربية.

وقالت الخدمة الصحفية، إن الجانبين يعتزمان التوقيع على وثائق مشتركة بعد المحادثات.