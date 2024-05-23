الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، أن وحدات من مجموعة قوات الجنوب، سيطرت على بلدة أندرييفكا، وعملت على تحسين الوضع على طول خط المواجهة، بعد استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة القوات الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ورازدولوفكا، وتشاسوف يار في دونيتسك، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في هذا المحور.

وأضافت أن وحدات من مجموعة "المركز" عملت على تحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق سيمينوفكا، ونوفغورودسكوي، في دونيتسك، وصدت خمس هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في مناطق أوشيريتينو، وسولوفييفو وأومانسكوي في ذات المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، سيطرة قواتها على 11 بلدة أوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر الطرفين، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.