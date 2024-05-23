صحة دمياط تعلن استمرار خدمات الزيارات المنزلية للمسنين وذوي الهمم

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، استمرار تقديم خدمات الزيارات المنزلية للمسنين وذوي الهمم، وذلك بهدف وصول الخدمات الصحية لمستحقيها، حال عدم القدرة على تلقيها من منافذ تقديمها بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، علاوة على تحسين نمط الحياة الصحي والنفسي لهم.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان، في بيان له اليوم الخميس، أن مديرية الصحة تقدم خدمات، من خلال مبادرات الصحة العامة، طبقا للفئة المستهدفة لها، وخدمات التوعية والتثقيف الصحي للمسنين وذوي الهمم، من خلال فرق طبية مدربة ذات كفاءة عالية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور أحمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وتحت إشراف وتوجيهات السيد والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.