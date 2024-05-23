ندوة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنسان في ملتقى الهناجر الثقافي غدا

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يقام ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"، مساء غد الجمعة، بمركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، وتحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال.

تدير الملتقى الدكتورة ناهد عبدالحميد، بحضور الدكتور إبراهيم فتحي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصوره الجديدة، الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب المقارن والنقد كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور مهندس سعيد محمد عشري خبير الاتصالات وأمن المعلومات، وبمصاحبة فرقة بابيون باند الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد جودة.