 ندوة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنسان في ملتقى الهناجر الثقافي غدا - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ندوة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على الإنسان في ملتقى الهناجر الثقافي غدا


نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 10:47 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 10:47 ص

يقام ملتقى الهناجر الثقافي الشهري بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"، مساء غد الجمعة، بمركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، وتحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال.

تدير الملتقى الدكتورة ناهد عبدالحميد، بحضور الدكتور إبراهيم فتحي عميد كلية علوم وهندسة الحاسب جامعة المنصوره الجديدة، الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة نيفين مكرم أستاذ الذكاء الاصطناعي ومدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي بمعهد التخطيط القومي، والدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب المقارن والنقد كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور مهندس سعيد محمد عشري خبير الاتصالات وأمن المعلومات، وبمصاحبة فرقة بابيون باند الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد جودة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك