رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد يناقش مع مشايخ ووجهاء الشيخ زويد قانون التصالح

عقد صالح أبوهولى رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء لقاء تعريفيا للأهالي لتوعية المواطنين بنطاق القرى بأهمية قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء وأهمية سرعة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة.
وعرف رئيس المدينة، الحضور بعمل الأجهزة التنفيذية على التيسير وراحة المواطنين، وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ وذلك تنفيذًا لقرارات الدولة ومحافظة شمال سيناء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم .
وأشار أبو هولي، خلال اللقاء الذي عقد برئاسته وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية، وعددًا من مشايخ ووجهاء ورموز قرى الشيخ زويد إلى تقديم الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
ووجه بضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية معرفا بخطوات لتقديم للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يتم التوجه للمركز التكنولوجي بمجلس المدينة ، وتضمن اللقاء كلمة المهندس يوسف خلف مدير الري بالشيخ زويد حول دعوة الأهالي لترخيص آبار المياه.