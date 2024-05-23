أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط يعقد اجتماعا لاستعدادات عيد الأضحى

ترأس السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط، الاجتماع التنظيمي الشهري لاستعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من فعاليات ومبادرات لخدمة أهالي المحافظة في إطار التواصل الحزبي مع الشارع ومشاركة المواطنين في حل المشكلات العامة بالتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذي من المسؤولين.
وناقش أمين الحزب خلال الاجتماع التكليفات الواردة من الأمانة المركزية لفعاليات الحزب خلال شهر مايو، ومناقشة اقتراحات أعضاء هيئة المكتب والاستعداد للمشاركة في احتفالات عيد الأضحى.
جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة ورؤساء لجان المحافظة وأمناء المراكز والأقسام وأمناء التنظيم.
واستعرض أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط سرعة الانتهاء من تشكيلات هيئات مكاتب الوحدات المحلية والوحدات الحزبية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لتعزيز التواجد في الشارع من خلال تجسيد فكر وفلسفة ورؤية الحزب في التعامل مع الواقع.
وشدد أمين حزب الشعب الجمهوري بأسيوط على أمناء المراكز الحزبية على مستوى المحافظة بتكثيف العمل في ملف العضويات الجديدة، فضلًا عن التفاعل على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك