وزير خارجية الجزائر يصل إلى داكار حاملا رسالة خطية من تبون إلى رئيس السنغال الجديد

وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء الأربعاء، إلى العاصمة السنغالية داكار، مبعوثا خاصا لرئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف، "يحمل رسالة خطية من الرئيس تبون إلى أخيه رئيس جمهورية السنغال، السيد باسيرو ديومايي فاييه".

وأضافت أن هذه الزيارة "تندرج في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري والاستجابة لتطلعات وطموحات أفريقيا في الأمن والاستقرار".

وعززت الجزائر والسنغال تعاونهما الاقتصادي مؤخرا. وفي 21 سبتمبر الماضي، أشرف وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، على مراسم تدشين "البنك الجزائري بالسنغال"، الذي يعد ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.





