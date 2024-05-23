وفاة 9 أشخاص في المكسيك بعد انهيار مسرح بسبب الرياح القوية

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لقى تسعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات بعدما تسببت رياح قوية في انهيار جزء من مسرح خلال فعاليات انتخابية في شمال شرق المكسيك مساء أمس الأربعاء.

وقال سامويل جارسيا حاكم ولاية نويفو ليون، الذي كان موجودا في موقع الحادث، إن تسعة أشخاص، بينهم قاصر، لقوا حتفهم و أصيب 50 بإصابات متوسطة وخطيرة، وخضع ما لا يقل عن 3 أشخاص للجراحة.

وقال جارسيا في منشور على موقع "إكس": "إذا استطعتم، تجنبوا الخروج لوجود عواصف ورياح قوية".

وقال الرئيس المكسيكي اندرياس مانويل لوبيز اوبرادور عبر منصة "إكس": "أعرب عن أسفي لوقوع هذا الحادث في سان بيدرو جارزا جارسيا".

وكان المرشح الرئاسي خورجي الفاريز ماينز من حزب حركة المواطنين اليسارية على المسرح مع مرشح لمنصب العمدة وآخرين عندما وقع الحادث في مدينة سان بيدرو جارزا جارسيا.

ويشار إلى أن ماينز لم يصب بأذى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية في المكسيك في الثاني من يونيو المقبل.