داخلية غزة: استشهاد مساعد قائد قوات الأمن الوطني جراء عملية للاحتلال

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إعلانها استشهاد اللواء ضياء الدين الشرفا مساعد قائد قوات الأمن الوطني في القطاع، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، إضافة إلى إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر بالقطاع، أسفرت عن سقوط 91 شهيداً و21 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و800 شهيد، و80 ألفا و11 مصابا.