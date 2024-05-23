طب سوهاج تناقش أخلاقيات مهنة الطب والتقارير الطبية

نظمت كلية الطب البشري قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة تثقيفية بعنوان "أخلاقيات مهنة الطب والتقارير الطبية" والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الزجاجية داخل مقر الجامعة القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن مهنة الطب تعد من المهن الإنسانية السامية والنبيلة، كما أنها تحمل رسالة سامية، والتزاما أمام المجتمع، مؤكدا على مكانتها وريادتها في التعليم الطبي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وإمداد المنظومة الطبية بالكوادر المؤهلة القادرة على العمل، والعطاء، وخدمة وطنهم، وذلك من خلال حثهم علي الإلتزام بأخلاقيات المهنة، وأن تكون ملصحة المرضى أهم أولويات العمل، والالتزام بحسن معاملتهم وتقديم كل العون لهم.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كليه الطب البشري، إن فعاليات الندوة أقيمت بحضور الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتوره إيمان سلامة أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور احمد السعيد استاذ قسم الطب الشرعي وطلاب وخريجي الكلية حيث هدفت الندوة الي تعريف الطلاب بأخلاقيات مهنة الطب، وواجبات الطبيب، والمخاطر التي يتعرض لها .

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمّيه البيئة، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها ما يجب أن يتميز به الطبيب الناجح من ذكاء وقدرة علي إدارة المواقف، وكيف يستغل الطبيب الناجح وقته بطريقه فعاله، وواجباته نحو المجتمع، ونحو المرضى ونحو زملائه إلى جانب التعريف بآداب المهنة والعقوبات النقابية والمخالفات وحقوق وواجبات الأطباء والخدمات النقابية القانونية.