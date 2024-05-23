وصول معظم ركاب وطاقم الطائرة التي تعرضت لاضطرابات جوية أمس إلى سنغافورة

وصل إلى سنغافورة على متن رحلة خاصة، معظم الركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، تعرضت لاضطرابات جوية قوية، مما أسفر عن وفاة راكب وإصابة العشرات.

وقال رئيس الشركة جوه تشون فونج في مقطع فيديو عبر موقع " فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن الطائرة بوينج 777-300 أي ار والتي كان على متنها 211 راكبا و طاقم من 18 شخصا، كانت في طريقها من لندن إلى سنغافورة عندما اضطرت للهبوط في بانكوك أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الطائرة واجهت اضطرابات حادة على ارتفاع نحو 11 ألفا و280 مترا، وانخفضت فجأة بواقع 1800 متر، في ثلاثة دقائق فحسب، فوق الساحل الغربي لميانمار.

ووصل اليوم الأربعاء 131 راكبا و 12 من أفراد طاقم الطائرة إلى مطار تشانج في سنغافورة.

ومازال هناك 79 راكبا و عدد من أفراد طاقم الطائرة في بانكوك. وهؤلاء هم المصابون، الذين يتلقون الرعاية الطبية.