 التنمية المحلية وهيئة الاستعلامات تدعمان مكتبات مديرية تعليم الوادي الجديد بـ17 ألف كتاب - بوابة الشروق
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التنمية المحلية وهيئة الاستعلامات تدعمان مكتبات مديرية تعليم الوادي الجديد بـ17 ألف كتاب

عمرو بحر
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 6:28 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 6:28 م

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم تدشين وصول ١٧ ألف كتاب مقدم من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لدعم مكتبات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال الزملوط، إن ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة " لنشر الوعي الثقافي والتعليمي بين طلاب المدارس بمختلف العلوم و المعارف.

وشهد سيد محمود، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، يرافقه سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة تدشين واستلام الكتب والتى سيتم توزيعها على مكتبات مدارس الوادى الجديد بالإدارات التعليمية الخمس.

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