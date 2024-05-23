وزير الرياضة: أتمنى مواجهة الأهلي لـ الزمالك في السوبر الإفريقي

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حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي التواجد مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي للاطمئنان علي جاهزية الاستاد لاستضافة النهائي المرتقب ومباراة الإياب بين النادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي يقام مساء السبت المقبل.

وتأكد وزير الرياضة من جاهزية أرضية الملعب والذي يستضيف النهائي الافريقي والذي ينتظره الملايين من الجماهير المصرية والأفريقية كما اطمأن علي الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر أن تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلي.

وتمني وزير الشباب والرياضة أن يتوج النادي الأهلي بلقب البطولة لتستمر الأندية المصرية في ريادتها للقارة الإفريقية وذلك بعد تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية لهذا العام مطلع الأسبوع الحالي وإقامة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية.

وتمنى أشرف صبحي خروج المباراة النهائية بين الفريقين الشقيقين بصورة تليق بالدولتين، مؤكدًا علي ثقته في ظهور الجمهور المصري والتونسي والاستاد بالصورة المشرفة التي تليق بمصر.

وكان وزير الرياضة قد نجح بوقت سابق في حل مشكلة توفير خدمات الانترنت باستاد القاهرة الدولي بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وذلك استعدادا لاستقبال النهائي الأفريقي بين فريقي الأهلي والترجي.

وكان فريق الأهلي قد نجح في الخروج بمباراة الذهاب بتونس بالتعادل السلبي ويكفي بطل مصر الفوز بهدف نظيف أو أكثر للتويج باللقب الأفريقي.