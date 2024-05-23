رئيس قطاع الآثار يكشف تفاصيل العثور على جزء من مومياء فرعونية في أسوان

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، إن ما تم العثور عليه في منطقة مزلقان الطب البيطري بشارع السماد شرق مدينة أسوان، ليست مومياء كاملة، ولكنه الجزء العلوي فقط، وعثر عليها من قبل الأمن العام.

وأضاف عشماوي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن هناك لجنة كبرى مشكلة من قبل أثريين بإدارة أسوان الأثرية، وتعمل تحت إشراف النيابة العامة، لمتابعة الفحوصات الخاصة بجزء المومياء، مردفا: "جزء المومياء كان ملفوفا بالكتان، الأمر الذي جعلنا نعرف أن المومياء تعود للعصر المتاخر".

وتابع: "منطقة البر الغربي بمحافظة أسوان تحوى العديد من الجبانات القديمة، وهذه المومياء لم تكن مسجلة بسجلات إدارة الآثار بوزارة السياحة والآثار لذلك تم استخراجها خلسة من قبل أحد المواطنين، والذي يرجع عدم قدرته على التصرف في بيعها، لذلك تركها بالمنطقة التي عثر عليها".

وأكمل أن جزء المومياء مازال في النيابة العامة، ويعمل عليه مجموعة من المفتشيين تحت إشراف النيابة العامة، وبعد الانتهاء من فحصها بالكامل وعمل الإشاعات والفحوصات، سيتم إيداعها في المخزن المتحفي بإدارة أسوان الأثرية.

وكانت قد عثرت الجهات الأمنية على مومياء فرعونية بالقرب من مزلقان الطب البيطري بشارع السماد شرق مدينة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إداري قسم ثان أسوان.