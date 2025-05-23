من المقرر اليوم الجمعة أن تصدر محكمة في باريس أحكاما بالسجن فيما يسمى بمحاكمة "لصوص الأجداد" المتهمين بسرقة مجوهرات بملايين الدولارات من نجمة هوليوود كيم كارادشيان في عام 2016

ويواجه الرجال التسعة وامرأة واحدة الذين تطلق عليهم الصحافة الفرنسية، لقب "لصوص الأجداد" نظرا لمتوسط أعمارهم الذي يصل إلى 60 عاما، محاكمة منذ أواخر إبريل/نيسان.

وتطالب النيابة العامة بإصدار أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أربعة من المتهين وثماني سنوات لمتهم واحد وسبعة لاثنين آخرين.

وبالنسبة للمتهمة الوحيدة، طالبت النيابة العامة بإصدار حكم بالسجن ضدها لمدة ست سنوات، بينما يواجه رجل آخر حكما بالسجن أربع سنوات ومن المتوقع فرض غرامة على الرجل الأخير .

وكانت كارداشيان - 44 عاما، قد تعرضت لاعتداء في فندق فاخر في باريس ليلة الثالث من أكتوبر 2016، من جانب 5 من أفراد العصابة متنكرين كرجال شرطة.

وقد أجبروا حارس الفندق على اصطحابهم إلى غرفتها تحت تهديد السلاح، حيث هددوها بسلاح وكمموا فمها وربطوها بشريط لاصق قبل أن يهربوا بمجوهرات تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين يورو (10 ملايين دولارت.