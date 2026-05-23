شهد شاطئ الصفا غرب محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حالة من الجدل والارتباك بين الأهالي والرواد، وذلك عقب جنوح قارب صغير إلى الشاطئ في ظروف غامضة، دون وجود أي أشخاص على متنه، فيما كان يرفع علم فلسطين، بالإضافة إلى رسم علم آخر يعود لدولة روسيا على جانبه.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، وصورًا للقارب عقب ظهوره المفاجئ بالقرب من الشاطئ، إذ أكد شهود عيان أنه كان خاليًا تمامًا من الركاب، بينما أثار وجود علم فلسطين ورقم مدون باللغة الإنجليزية على جانبه، بجانب العلم الروسي، تساؤلات عديدة حول مصدره وطبيعة رحلته قبل وصوله إلى الشاطئ.

وأوضح شهود العيان، أن القارب كان يحمل عددًا من المواد التموينية المتنوعة، بينها: "أطعمة معلبة وألبان أطفال"، بالإضافة إلى زجاجات لمواد كحولية، الأمر الذي زاد من حالة الغموض المحيطة بالواقعة.

وأضافوا أن القارب ظل لساعات على الشاطئ وسط تجمعات من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو، في ظل حالة من القلق والترقب لمعرفة حقيقة القارب وأسباب وصوله بهذه الطريقة.

وتباينت التعليقات والتكهنات على مواقع التواصل حول الصور والفيديوهات للقارب، إذ رجح البعض تعرضه لعطل مفاجئ في عرض البحر، بينما أشار آخرون إلى احتمالية ارتباطه برحلات هجرة غير شرعية أو عمليات نقل بحري مجهولة، دون صدور أي تأكيدات رسمية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ لفحص القارب ومعاينة محتوياته؛ تمهيدًا لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية مالكه وخط سيره قبل وصوله إلى شاطئ الصفا غرب الإسكندرية.

فيما لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن بشأن تفاصيل الواقعة، وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها وفحصها لكشف حقيقة القارب الغامض وملابسات ظهوره على الشاطئ.